Бразилиа, , 08:59 — REGNUM Большая часть претендентов на должности мэров административных центров бразильских штатов, поддержанные в ходе предвыборной кампании главой страны Жаиром Болсонару, не выдержали конкурентной борьбы. Как свидетельствуют данные предварительного подсчёта голосов избирателей, обнародованные Высшим избирательным судом Бразилии, в частности, по итогам обработки 90% голосов в крупном портовом городе Сантос (штат Сан-Паулу) кандидат из списка бразильского президента, в котором значилось семь фамилий, проиграл Рожериу Сантосу уже в первом туре.

В Ресифи, Манаусе, Белу-Оризонти и Сан-Паулу кандидаты Болсонару уступили конкурентам, пишет ТАСС. Только действующий градоначальник Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла и кандидат в мэры Форталезы Капитан Вагнер оказались на втором месте по итогам подсчета голосов и вышли во второй тур.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные выборы в Бразилии состоялись в воскресенье, 15 ноября. Как заявили в Высшем избирательном суде Бразилии, подсчёт окончательных результатов голосования идёт с отставанием от намеченного графика. Отмечает, что обобщение поступающих данных, поступающих из региональных судов, проходит медленнее, чем ожидалось.