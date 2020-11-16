Дамаск, , 08:50 — REGNUM Соединённые Штаты перебросили колонну бронетехники из Сирии на территорию соседнего Ирака, сообщает сирийское агентство SANS.

Отмечается, что пограничный пункт Эль-Валид пересекли не менее 50 танков и бронеавтомобилей. На всём пути следования колонны были приняты повышенные меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября американские граждане, воевавшие в составе «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, были перемещены в тюрьмы на территории США.

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