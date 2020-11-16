Батуми, Грузия, , 08:43 — REGNUM Представители оппозиционных партий «Лело для Грузии» и «Граждане» 15 ноября покинули митинг в Батуми, посвященный протесту против результатов голосования на выборах в парламент Грузии. Об этом сообщает грузинское отделение «Радио Свобода» (СМИ—иностранный агент).

По данным журналистов, решение уйти члены двух партий приняли после того, как среди протестующих стали распространять плакаты с надписью «Миша, приезжай». Как рассказал журналистам лидер «Граждан» Алеко Элисашвили, перед акцией якобы была договоренность, что митинг будет «беспартийным» и на нем не будет призывов к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

«Этот митинг превратился в однопартийный митинг, — сказал представитель «Лело» в Батуми Ираклий Купрадзе. — Главная цель — создать единство оппозиции, которое не будет основано на лидерах. Единство нашей оппозиции должно опираться на основные принципы».

После того как члены двух партий покинули митинг, представитель партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе обратился к митингующим и сказал, что требование противников Саакашвили не будет выполнено.

«Эти люди сказали нам опустить плакаты. Нет, господа, не выйдет! Все знают, что без Миши победы не будет», — заявил Барамидзе.

В ответ на это толпа стала скандировать: «Миша».

Стоит отметить, что партия ЕНД выдвинула перед парламентскими выборами Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра. Сам бывший президент, скрываясь от грузинского правосудия на Украине, не раз обещал вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Грузии завершился митинг оппозиции

Читайте развитие сюжета: Саакашвили призвал жителей Грузии добиться отмены итогов выборов