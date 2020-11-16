Москва, 16 ноября 2020, 08:21 — REGNUM Либо Белоруссия станет частью России, либо ее ждет абсолютная смерть, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Россия спасла нынешнюю Белоруссию в ее политическом кризисе от краха, и именно ей Белоруссия должна быть обязана, сколько бы несовершенной и даже ущербной является нынешняя Россия.
Он отметил, что здесь, в России существует плохая, несовершенная, но все-таки жизнь, которую можно совместно сделать лучше, а на Западе — только смерть, поэтому кривляться белорусским экспертам разной степени приближенности к белорусской власти, не стоит, потому что это бессмысленно. Ровно то же самое происходит и на Украине, и в Армении.