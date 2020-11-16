Москва, , 08:21 — REGNUM Либо Белоруссия станет частью России, либо ее ждет абсолютная смерть, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Россия спасла нынешнюю Белоруссию в ее политическом кризисе от краха, и именно ей Белоруссия должна быть обязана, сколько бы несовершенной и даже ущербной является нынешняя Россия.

«Плохая она, хорошая, вы без нее нежизнеспособны. И пока вы будете делать вид, что жизнеспособны, ничего не будет меняться. Я говорю простую вещь: или Белоруссии не будет, или она будет части России. У нее нет третьего варианта. Вам начать рассказывать, что поляки и литовцы будут делать с Белоруссией, когда окажется, что вы повернулись спиной к России и отошли в это «замечательное» европейское пространство? Вас там вообще не будет! Это конец белорусского народа, а не какая-то «красивая западная жизнь». Вот пока этой «западной красивой жизнью» прельщают, одураченная часть народа все время считает, что ей там халява отпадет. А дальше выясняется, что там смерть!», — заявил Кургинян.

Он отметил, что здесь, в России существует плохая, несовершенная, но все-таки жизнь, которую можно совместно сделать лучше, а на Западе — только смерть, поэтому кривляться белорусским экспертам разной степени приближенности к белорусской власти, не стоит, потому что это бессмысленно. Ровно то же самое происходит и на Украине, и в Армении.