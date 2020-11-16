Гавана, , 08:23 — REGNUM Свои соболезнования в связи с уходом из жизни главы внешнеполитического ведомства Сирии Валида Муаллема выразил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Соответствующая запись 16 ноября размещена на странице главы кубинского МИД в соцсети Twitter.

«Искренние и сердечные соболезнования сирийскому народу и правительству в связи со смертью нашего друга Валида Муаллема, который был заместителем премьер-министра и главой МИД», — говорится в сообщении Паррильи.

Также он выразил особые соболезнования по поводу кончины Муаллема семье покойного и его друзьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свои соболезнования народу Сирии в связи с кончиной главы сирийского министерства иностранных дел Валида Муаллема выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро.