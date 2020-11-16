Пекин, , 08:15 — REGNUM Китай выражает протест Соединённым Штатам в связи с запретом американцам инвестировать в китайские компании, которые, по мнению Вашингтона, оказывают поддержку армии КНР. Об этом 16 ноября говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

«Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые китайские предприятия контролируются военными. Это безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, который запрещает жителям США инвестировать в китайские компании, оказывающие поддержку армии КНР.

Запрет объясняется тем, что власти Китая используют американские инвестиции якобы на развитие и модернизацию вооруженных сил, разведки и других связанных с безопасностью сфер.

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