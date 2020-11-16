Каракас, , 08:15 — REGNUM Свои соболезнования народу Сирии в связи с кончиной главы сирийского министерства иностранных дел Валида Муаллема выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Соответствующая запись 16 ноября размещена на странице венесуэльского лидера в соцсети Twitter.

«Я выражаю глубокое сожаление в связи со смертью главы МИД Сирийской Арабской Республики Валида Муаллема. Он был мне братом и дорогим другом, с которым я познакомился во время дипломатической работы», — говорится в сообщении Мадуро.

Также президент Венесуэлы выразил в связи с этим свои самые искренние соболезнования родственникам Валида Муаллема и всему сирийскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет.

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