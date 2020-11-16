Москва, , 07:51 — REGNUM Россия обязана вырвать Армению из британской игры на Кавказе, иначе сожмется кольцо турецкого халифата и направится на Россию, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Тут возникает превратить военный мелкий выигрыш в виде защиты Карабаха в крупный военно-политический. Нам абослютно не нужна та Армения, которая существует, но она готовится к трансформации. В этом смысле национальная армянская революция, в этом смысле даже не прорусская, вполне устраивает Россию. Потому что все видели эти крупнейшие митинги, где говорится только за русских. На мощных митингах говорится только одно: «Россия наш брат, мы союзники навсегда» и так далее и тому подобное», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что все разговоры о том, что существующая ныне оппозиция в Армении, которая порождена чувством национального унижения, никогда не будет антирусской, а все заявления об обратном — бред.

«Эта-то оппозиция-то и будет прорусская, если мы не упустим время… Мы плохо работает, мы упускаем территории. И вот сейчас наступает золотой момент этой работы, потому что не мы там что-то шуруем в Армении, а потому что национальные чувства, оскорблённая страсть и ошеломление людей масштабом предательства Пашиняном привело к тому, что Армения может трансформироваться. А это единственное звено, которое мы можем вырвать из британской хватки на Кавказе. Если мы его не вырвем всерьез в ближайший год, то замкнется эта британская сетка и она руками Турции тут же двинется на Северный Кавказ и Крым», — продолжил политолог.

Он также добавил, что пока Армения и Азербайджан были ранее равными по силе и за Азербайджаном не стояла Турция, то никакого сдвига в сторону Армении со стороны России быть не могло. Но в ситуации, когда глава Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что он един с Турцией, России придется переставлять все фишки на шахматной доске.