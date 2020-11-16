Москва, , 07:41 — REGNUM Глава Армении Никол Пашинян развернул массовые репрессии против всех протестующих против сдачи Нагорного Карабаха, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Нынешние события в Армении представляют серьезный геополитический интерес для России, потому что армянский народ разогрелся после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян предал его вместе с Нагорным Карабахом.

«Теперь это стало еще более ясно, что он делал всё, чтобы проиграть эту войну. Подряд, все по всем направлениям. Это несколько разогрело армянское общество. Может быть и недостаточно, но довольно серьезно. Пашинян развернул полномасштабные репрессии… Это главный демократ. У нас что ни демократы, то тоталитарные репрессии», — заявил Кургинян.

Он отметил, что люди Пашиняна заходят арестовывать участников акций против протеста сдачи Пашиняном Карабаха прям дома. При этом те, кто это исполняют, чувствуют серьезное унижение, потому что они прекрасно понимают, что они идут против своего народа.