Москва, , 07:34 — REGNUM Турция отказалась от национального проекта в пользу халифата, за счет территорий России в том числе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«С одной стороны, мы оказались в ситуации, когда Азербайджан очень связан с этим, а с другой стороны — Турция. Когда вы слышали что-нибудь подобное в предыдущие годы? Вы когда-нибудь слышали, что это практически один народ и одно государство? Вы когда-нибудь слышали, что у нас будет армия Турана? Глядите как, он уже здесь!» — продолжил эксперт.

Более того, если градус туранизма будет разжигаться в России, то мы рискуем оказаться в крайне сложной ситуации. И делает всё это новая Турция, которой в предыдущие годы не было, и в этом главная черта современной реальности.