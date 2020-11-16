Москва, 16 ноября 2020, 07:34 — REGNUM Турция отказалась от национального проекта в пользу халифата, за счет территорий России в том числе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Более того, если градус туранизма будет разжигаться в России, то мы рискуем оказаться в крайне сложной ситуации. И делает всё это новая Турция, которой в предыдущие годы не было, и в этом главная черта современной реальности.