Москва, , 07:32 — REGNUM У России под боком созревает союз Турции и Украины, направленный против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кургиняна, Россию полностью устраивала кемалистская Турция, пусть даже сколь угодно прозападная, поскольку она не претендовала на расширение и не претендовала на создание Турана — тюркского объединения в том числе за счет тюркских народов, проживающих на территории России. Теперь же ситуация изменилась в корне.

«Украина поехала перенимать турецкий опыт. Диалог между турецкими и украинскими военными усилился, готовьтесь к чему-то в Донбассе. Если Турция заявляет всерьез о неоосманизме и пантюркизме, первая территория — Крым, следующая территория — Северный Кавказ, дальше — Поволжье. Дальше уже вопрос о том, когда они вспомнят, чья была Бессарабия. Вот когда это полностью оформится всерьез, мы окажемся перед очень крупной угрозой. И она прямо формируется день ото дня», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что не замечать этого процесса уже просто невозможно. Действительность же такова, что всё это не пустые слова, а реальность. Непрерывно бывший посол Великобритании в Турции Ричард Мур, который сейчас возглавил MI6, напрямую подталкивает президента Турции Реджепа Эрдогана продолжать свой курс на неоосманизм.

«Теперь союз Украины с Турцией на подходе. Прямо и нагло говорится о том, что столкновение Азербайджана и Армении — это изучают опыт, чтобы потом развернуть его против Донецка, прямо и нагло говорится о том, что нужно то же самое делать с беспилотниками. Мы что, хотим этого не слышать? Это новая абсолютно реальность, на которую надо ответить. И в этом смысле события в Армении представляют достаточно серьезный геополитический интерес, потому что армянский народ все-таки разгорелся», — заявил Кургинян.