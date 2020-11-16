Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Компанию SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поздравили с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и действующий президент США Дональд Трамп. Оба политика 16 ноября разместили соответствующие записи у себя в Twitter.

Трамп назвал запуск «великолепным» и напомнил NASA о том, что оно стало «самым продвинутым и самым лучшим в мире космическим ведомством» благодаря заслугам его администрации.

Байден же поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и заявил, что этот успех стал свидетельством силы науки и того, чего можно достичь, «используя инновации и изобретательность при вере в успех». Также политик пожелал американским и японскому астронавтам удачи в путешествии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешном запуске с космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракеты-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. В состав экипажа вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

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