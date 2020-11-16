Томск, , 06:50 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил взять на особый контроль вопросы жизнеобеспечения города Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в областной администрации.

«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы», — подчеркнул Жвачкин.

Он поручил заместителям «во всем помогать городским коллегам». Координировать эту работу будет замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков. Он уже провёл совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий.

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14 ноября Кировский районный суд Томска избрал в отношении Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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