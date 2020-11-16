Степанакерт, , 05:23 — REGNUM Ещё 475 беженцев вернулись в сопровождении российских миротворцев из Еревана в город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Колонна из 19 автобусов проследовала из Еревана в Степанакерт в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность операции по возвращению беженцев, в том числе передвижение автобусов с людьми через линию соприкосновения, обеспечивал межведомственный центр гуманитарного реагирования.

Первые девять автобусов с жителями города прибыли в Степанакерт 14 ноября, также в сопровождении российских миротворцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные будут охранять древний храм Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские миротворцы будут охранять храм Дадиванк в Нагорном Карабахе