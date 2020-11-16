Степанакерт, 16 ноября 2020, 05:23 — REGNUM Ещё 475 беженцев вернулись в сопровождении российских миротворцев из Еревана в город Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Колонна из 19 автобусов проследовала из Еревана в Степанакерт в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность операции по возвращению беженцев, в том числе передвижение автобусов с людьми через линию соприкосновения, обеспечивал межведомственный центр гуманитарного реагирования.
Первые девять автобусов с жителями города прибыли в Степанакерт 14 ноября, также в сопровождении российских миротворцев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные будут охранять древний храм Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.
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