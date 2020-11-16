Кишинёв, , 03:42 — REGNUM Экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду стала лидером президентской гонки по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии. Об этом 16 ноября свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Явка на втором туре президентских выборов, который прошёл 15 ноября в Молдавии, составила 52,63% по состоянию на 22:00 мск. Лидер оппозиционной проевропейской партии Санду получила внутри страны 56,28% голосов избирателей. За её соперника, действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 43,72% граждан.

Продолжается подсчёт голосов на избирательных участках в США и Канаде. Всего обработано почти 99% протоколов. По законам Молдавии, победителем станет кандидат, получивший более 50% от общего числа голосов, порога явки во втором туре выборов нет.

Сторонники Санду и лидеры политических партий уже начали поздравлять её с победой в выборах на пост главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава оппозиционной проевропейской партии Санду лидирует на президентских выборах в Молдавии с перевесом в 7% голосов.

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