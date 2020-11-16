Копенгаген, , 02:56 — REGNUM Агентство национальной безопасности США (АНБ) вело шпионаж против оборонных предприятий Швеции и Дании, передает радиостанция Danmarks Radio со ссылкой на источники в датских спецслужбах.

По их данным, спецслужбы США собирали информацию о шведской компании SAAB и датской Terma. Источники утверждают, что АНБ получило доступ к информационным сетям и дата-центру в Амагере, что позволило прослушивать трафик Нидерландов, Норвегии, Германии, Франции, Дании и шведских военных объектов. Предположительно, АНБ пыталось собирать информацию о разработке шведского истребителя четвертого поколения Gripen.

Поводом для шпионажа, считают источниками, связана с планами Дании купить самолеты у Швеции. При этом в итоге датские военно-воздушные силы приобрели американские истребители F-35. Радиостанция не исключает, что шпионаж велся именно по этому вопросу.