Лондон, , 01:43 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контактов с зараженным коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

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«Премьер-министр был оповещен сегодня службой Test and Trace, что ему требуется самоизолироваться, поскольку он вступал в контакт с неким человеком, анализы которого на COVID-19 оказались положительными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон продолжит выполнять свои должностные обязанности удаленно. При этом в пресс-служба подчеркнули, что глава британского правительства чувствует себя хорошо и не проявляет симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, еще весной премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, его госпитализировали. В обще сложности он провел в больнице неделю и уже 27 апреля вернулся к работе.