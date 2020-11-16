Кишинёв, , 01:27 — REGNUM Экс-премьер Молдавии и глава оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует на выборах главы государства, согласно предварительным данным обработки бюллетеней. Об этом 15 ноября свидетельствует информация, размещённая на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По последним данным, явка на втором туре президентских выборов составила 52,73% или более 1 647 000 человек. После обработки более 96,45% протоколов, поступивших с избирательных участков, Санду лидирует с 53,3% голосов, её соперник, действующий президент республики Игорь Додон набрал 46,6% голосов избирателей.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Владимир Шарбан в ходе брифинга после закрытия избирательных участков в стране, голосование прошло без серьёзных инцидентов. Поступившая в течение дня информация о нарушениях и отклонениях от установленных процедур будет передана ответственным органам. Позднее специальная комиссия вынесет по данным инцидентам своё заключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах обработки 90% протоколов, поступивших с избирательных участков в Молдавии.

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