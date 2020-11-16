Киев, , 00:08 — REGNUM Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, за данным экзит-пола, побеждает своего соперника, депутата Рады Николая Скорика во втором туре выборов мэра Одессы.

Геннадий Труханов Truhanov.od.ua

Экзит-пол вечером 15 ноября обнародовал Киевский международный института социологических исследований (КМИС).

Согласно полученным данным, за действующего мэра Геннадия Труханова отдали свои голоса 56,7% одесситов, в то время как за Николая Скорика — 40,9%.Таким образом, разрыв между кандидатами увеличивается, констатируют социологи. Сообщается, что независимо от предпочтений в победу Труханова верят 65,7%. В победу Скорика — 33,6%.Всего в исследовании приняли участие 2126 респондентов. Погрешность исследования не превышает 3−4%.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября в ряде областных центров Украины прошел второй тур местных выборов.