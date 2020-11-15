Кишинёв, , 22:59 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил о своём лидерстве во втором туре выборов главы государства.

«По нашим оценкам, по нашим расчетам, мы с довольно большим разрывом идем вперед внутри страны», — сказал Додон на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 20:50 мск составила 51,7%, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

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