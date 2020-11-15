Кишинёв, , 22:41 — REGNUM Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 55% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, который провела консалтинговая компания «Интеллектгрупп».

Майя Санду President.gov.ua

"По данным проведенного нами опроса, Санду набрала 55% голосов. У президента Додона — 45%», — сообщил ТАСС директор компании Ян Лесневский.

По его словам, опросы проводились на участках внутри Молдавии и не учитывают голосование мигрантов за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

За семь часов голосования во втором туре президентских выборов явка составила 29,94%, общая явка с учетом избирательных участков за рубежом составила 32,91%

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