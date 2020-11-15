Вашингтон, , 22:15 — REGNUM В Вашингтоне (США) в ходе столкновений между сторонниками действующего президента Дональда Трампа и его противниками пострадали четверо полицейских. Об этом сообщила официальный представитель столичной полиции Брианна Джордан.

Беспорядки Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Прошлой ночью (во время столкновений) полиция провела 21 задержание за различные правонарушения, четверо полицейских пострадали, их жизням не угрожает опасность», — цитирует её ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сторонники Трампа собрались в Вашингтоне. Они прошли многотысячным маршем по улицам города, а затем провели несколько митингов.

При этом на улицах Вашингтона появились и сторонники движения «Антифа», выступающие против Трампа. В нескольких местах произошли столкновения. Ножевое ранение получил как минимум один человек.

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