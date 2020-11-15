Ереван, , 21:56 — REGNUM Власти Армении выступают за срочное принятие мер для возвращения в Нагорный Карабах жителей, которые покинули республику в результате вооруженного конфликта. Об этом 15 ноября заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян во время телефонного разговора с коллегой из России Сергеем Лавровым.

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«Министр подчеркнул срочность принятия шагов по обеспечению условий для возвращения армян Арцаха, а также по сохранению и восстановлению прав армян Арцаха», — сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября власти России, Армении и Азербайджана заявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для обеспечения мира в регион были направлены российские миротворцы.

Накануне, 14 ноября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, отметили необходимость сохранения стабильности на линии соприкосновения.