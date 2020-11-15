Кишинёв, , 20:58 — REGNUM Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 20:50 мск составила 51,7%. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщается на сайте Центризбиркома (ЦИК) страны.

В сообщении отмечается, что всего в стране в голосовании успели принять участие более 1,6 млн человек, 54,37% из которых — женщины, 45,63% — мужчины.

Голосование на территории страны продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября заместитель председателя ЦИК республики Владимир Шарбан сообщил, что второй тур президентских выборов в Молдавии пока проходит без серьёзных нарушений.

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