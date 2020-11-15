Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Новым главой Белого дома США, вероятно, станет представитель Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщил бывший президент США Барак Обама в интервью CBS This Morning.

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«Байден будет следующим президентом США», — сказал Обама.

Бывший президент США также выразил мнение, что следующим вице-президентом США станет Камала Харрис.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США состоялись выборы президента. Итоги голосования еще не подведены, так как подсчёт голосов не завершён до сих пор.

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