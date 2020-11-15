Минск, , 19:58 — REGNUM В столице Белоруссии Минске на улице Червякова силовики разогнали участников акции протеста. Об этом сообщает 15 ноября Tut.by.

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По данным издания, в акции протеста в память о погибшем Романе Бондаренко приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Протестующие покинули улицу, на «Площади перемен» остались только силовики, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованная белорусскими оппозиционерами, началась в городах Белоруссии 15 ноября.

По данным правозащитников, всего сотрудники правоохранительных органов на территории страны задержали 287 человек, некоторых из которых уже отпустили.

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