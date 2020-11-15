Кишинёв, , 19:44 — REGNUM Система подсчета голосов ЦИК Молдавии во время второго тура выборов главы государства несколько раз подвергалась кибератакам. Об этом 15 ноября заявил зампредседателя ЦИК Владимир Шарбан.

«Сервер электронной системы подсчета голосов ЦИК несколько раз подвергался (хакерским) атакам», — сказал он на брифинге, добавив, что выборы проходят в непростой обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 ноября, в Молдавии проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Игорь Додон и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

За семь часов голосования во втором туре президентских выборов явка составила 29,94%, общая явка с учетом избирательных участков за рубежом составила 32,91%