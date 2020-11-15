Москва, , 19:11 — REGNUM Позиция президента России, потребовавшего обеспечить сохранность христианских святынь, направлена на достижение межконфессионального мира, предотвращение религиозных конфликтов.

Монастырь Дадиванк. Нагорный Карабах Alaexis

Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала информацию о ситуации вокруг христианских храмов, остающихся на территориях, которые должны быть переданы Азербайджану согласно трехсторонним договоренностям Еревана, Баку и Москвы.

«Учитывая значительное влияние турецкой стороны на Азербайджан, стоит обратить внимание на печальный опыт Северного Кипра, где православные церкви находится в удручающим состоянии, используются под склады и гаражи, расписаны оскорбительными надписями. Еще более трагических характер носит ситуация в Косово, где христианские святыни регулярно подвергаются осквернению и разрушению», — отметила Панина.

Политик напомнила также о развитии ситуации вокруг храма Святой Софии, на протяжении веков бывшего символом Константинополя, Византии, православной цивилизации. Депутат подчеркнула, что придание Святой Софии правового статуса мусульманской мечети — это тоже показатель отношения турецких властей к христианскому наследию.

«В отношении к христианскому наследию Закавказья Баку не должен повторять ошибки Турции», — констатировала Панина.

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