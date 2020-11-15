Минск, , 19:03 — REGNUM Журналистов из Российской Федерации, задержанных 15 ноября в Минске, отпустят в кратчайший срок. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев журналистам ТАСС.

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По его словам, во взаимодействии с руководством МВД и представителями МИД Белоруссии находится представители посольства Российской Федерации.

Мезенцев добавил, что в том, что сотрудники СМИ будут отпущены в кратчайший срок, он убежден.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали несколько российских журналистов.

Напомним, 15 ноября правозащитный центр «Весна» на своем сайте сообщил, что в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 560 человек, которые выступают против итогов президентских выборов.