Минск, 15 ноября 2020, 19:03 — REGNUM Журналистов из Российской Федерации, задержанных 15 ноября в Минске, отпустят в кратчайший срок. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев журналистам ТАСС.
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По его словам, во взаимодействии с руководством МВД и представителями МИД Белоруссии находится представители посольства Российской Федерации.
Мезенцев добавил, что в том, что сотрудники СМИ будут отпущены в кратчайший срок, он убежден.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали несколько российских журналистов.
Напомним, 15 ноября правозащитный центр «Весна» на своем сайте сообщил, что в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 560 человек, которые выступают против итогов президентских выборов.