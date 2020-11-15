Москва, , 18:57 — REGNUM Российские миротворцы контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе на 18 наблюдательных постах, сообщили 15 ноября в Минобороны РФ.

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По данным оборонного ведомства, всего с 10 ноября выполнено уже 118 самолёто-рейсов, развёртывание сил продолжается. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновении, уточнили в Минобороны.

«Контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом РоссииВладимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняноми президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.