Москва, , 18:41 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что в его поддержку собрался многотысячный митинг в Вашингтоне, вызвало споры в сети. Пользователи оставили свои комментарии 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»В связи с невозможностью выехать из США из-за коронавируса специалистам по цветным революциям приходится работать дома», — шутит Александр И.

Многие комментаторы принялись иронизировать над ситуацией, сравнивая митинг с майданом на Украине, когда американские политики приезжали к протестующим и оказывали им активную поддержку.

«Пора Лаврова (глава МИД России Сергей Лавров) с печеньками на вашингтонские площади отправлять! А Лукашенко (глава Белоруссии Александр Лукашенко) срочно Трампу что-нибудь по телефону насоветовать, как власть сохранить!», — написал Борис Б.

Ряд пользователей пришли к выводу, что Трампу необходимо было намного раньше организовывать митинги в свою поддержку. Они даже предположили, что лучшим решением стало бы создание партии Трампа, так как среди республиканцев много недовольных фигурой политика.

«Конечно, надо было выходить на улицы в поддержку Трампа намного, намного раньше. А Трампу надо было, когда он только стал президентом, создать именно свою Партию, так как Республиканцы Трампа, не очень то и жалуют», — поделился мнением Владимир Н.

Тем не менее, некоторые пользователи выразили мнение, согласно которому уличные протесты не должны влиять на результаты голосования в США. По их видению, выборы на то и выборы, что отражают мнение большинства населения страны.

«Там огромное количество поддерживающих скрытого диктатора Трампа, и что теперь? Большинство за демократа Байдена проголосовало, это же очевидно всем, а демократия — это, прежде всего, власть большинства. Надоело им жить при демократии? Хотят диктатора переназначить? А большинство куда девать, оно должно, по мнению трампят, смириться?», — задаётся вопросом Egor WK.

Напомним, 15 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что в его поддержку собрался многотысячный митинг в Вашингтоне.