Москва, , 18:32 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») предложил расформировать органы опеки и создать их заново, чтобы не осталось воспоминания о методичках западных ювенальных НКО.

Пётр Толстой Minsvyaz.ru

«Моё глубокое убеждение: органы опеки не реформировать нужно, а расформировывать и создавать заново таким образом, чтобы даже воспоминания не осталось о тех методичках западных ювенальных НКО, по которым они работают ещё с 90-х», — отметил Толстой в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»).

На первый взгляд, выступая защитниками прав детей его авторы пытаются предпринять очередную попытку внедрения в России ювенальных механизмов, считает Толстой.

«Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, — такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи — крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать», — уверен парламентарий.

На случай, если совершено преступление, есть Уголовный кодекс: почему-то в него авторы законов о шлепках, о семейно-бытовом насилии и вот теперь об отобрании детей совсем не верят, отметил он.

Против законопроекта выступили в ЛДПР и в КПРФ. На заседании 16 ноября Совет Думы определит судьбу законопроекта. Профильный комитет Госдумы предложил обсудить инициативу на заседании 17 ноября.

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