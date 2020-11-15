Москва, , 18:18 — REGNUM Депутаты фракции Госдумы от КПРФ выступили категорически против законопроекта о создании экспресс-судов для при отобрании детей из семьи в случае угрозы их жизни и здоровью, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Нам пытаются навязать провокационный закон, дающий право изымать детей из семей в течение 24 часов. Мы, КПРФ, выступаем категорически против данного безобразия. Также мы призываем все здоровые силы общества сплотиться и выступить против этого законопроекта!» — сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об отобрании детей в варианте, предложенном депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»). ЛДПР выступила категорически против такого решения и настаивает на существенной доработке законопроекта.

Совет Думы на заседании 16 ноября примет решение о дате обсуждения законопроекта.

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