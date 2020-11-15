Москва, , 18:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 15 ноября сообщили в МИД РФ.

«Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ход развёртывания российских миротворцев в регионе и «обеспечение эффективного выполнения ими своего мандата».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.