Москва, , 18:15 — REGNUM Сообщение МИД Азербайджана о том, что информация об отзыве посла республики в России Полада Бюль-Бюль оглы является беспочвенной, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

»Давно пора его уже убрать из России. Дипломат из него, как из … пуля!», — пишет Сергей П.

По мнению ряда комментаторов, отзыв посла обязательно произойдёт, так как он позволил себе крайне неуважительное высказывание по поводу уничтожения войсками Азербайджана экипажа российского вертолёта над Арменией, заявив, что «на войне, как на войне, всякое может быть».

»Конечно, отзовут. Это официальная позиция Баку. А эти игрульки с извинениями просто фарс», — написала Мария А.

Большинство комментаторов призвало Министерство иностранных дел России оказать давление на азербайджанскую сторону и выгнать данного представителя республики с территории Российской Федерации.

«Ну, раз не хочет МИД Азербайджана, то в РФ есть свой МИД. И его мнение уж точно важнее. Пусть найдут этому бульбулю применение на Родине. Он у них там министром культур-мультур вроде бы прежде числился? Вот пусть снова ковры да кувшины в музеях считает», — написал Дмитрий Б.

Некоторые пользователи выразили сомнение в том, что российский МИД сможет добиться отзыва азербайджанского посла. Тем не менее, они отметили, что не теряют надежду на достойную реакцию России на факт убийства российских лётчиков над Арменией.

«Даже если Баку не собирается отзывать своего посла, Москва может вышвырнуть его пинком (бывает — на войне, как на войне), а может опять утереться и глотать сопли. Посмотрим! Время покажет», — поделился мнением Alexander M.

Напомним, 15 ноября в МИД Азербайджана сообщили о том, что информация об отзыве посла республики в России Полада Бюль-Бюль оглы является беспочвенной.