Москва, , 17:53 — REGNUM Призыв действующего президента США Дональда Трампа остановить ручной пересчёт бюллетеней в штате Джорджия вызвал реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»А я очень рад, что хотя бы половина населения поймет, что такое мошенничество, и что нет у них никакой демократии. Только сплошное беззаконие», — написал пользователь «Waldemar Здрав».

Многие комментаторы выразили свою поддержку президенту США. По их видению, данный политик выглядит более достойной фигурой, нежели его соперник от Демократической партии США Джозеф Байден, которого пользователи подозревают в фальсификациях выборов.

«Вот молодец мужик! Не сдаётся, гнёт свою линию и нагибает других. Даже если официально проиграет, его дотошность и упорство вызывают уважение. Я надеюсь, что он делает не власти ради, а для страны», — пишет Maria X.

Другие же наоборот, выразили надежду, что Трамп в скором времени прекратит попытки установить справедливость в вопросе подсчёта голосов за президента США и отдаст своё кресло Байдену. Они уверены, что действующий глава США проиграл выборы.

«Когда же он же признаёт поражение, только больше по-клоунски ведёт себя. Очевидно, что проиграл, суды отклонили все иски, пора уже поздравить 46-го избранного президента США Джо Байдена», — пишет Michael G.

Нашлись и те, кто указал на отсталость выборной системы в США. На их взгляд, выборщики являются рудиментом, оставшимся в стране с незапамятных времён, когда не была достаточно налажена коммуникация между населёнными пунктами.

«Система выборов президента США с выборщиками была нужна и была эффективна на большой территории США в те времена, когда расстояния и отсутствие хорошей коммуникации и транспорта были плохими. Выбрали выборщиков, а те ехали на лошадях в столицу выбирать президента США. Сегодня эта система порочна и несправедлива. Нужно поменять систему выборов в США на прямое голосование», — считает Марина К.

Напомним, 15 ноября действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить ручной пересчёт бюллетеней в штате Джорджия.