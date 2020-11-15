Минск, , 17:35 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства к участникам несанкционированных акций в Минске. Об этом 15 ноября сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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«Да, подтверждаю применение спецсредств», — цитирует её РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованная белорусскими оппозиционерами, началась в городах Белоруссии 15 ноября.

По данным правозащитников, всего сотрудники правоохранительных органов на территории страны задержали 287 человек, некоторых из которых уже отпустили.

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