Москва, , 17:48 — REGNUM Заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы подрывает авторитет Польши, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Пользователи выразили своё мнение 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Вот это да! Как можно испортить то, что давно и так испорчено? Современные поляки высосали из ЕС более $150 млрд. Тем собственно и живут. Подлые попытки оштрафовать Россию за СП-2 ознаменованы тем, что поток средств из Европы сокращается и скоро иссякнет совсем. Останется только привычка жить красиво за чужие деньги, которых, увы, уже не будет», — считает пользователь populowandrei.

По мнению большого количества комментаторов, России попросту незачем портить имидж Польши, поскольку она сама это прекрасно делает. Они имеют в виду, что негативная репутация данной страны сложилась не благодаря действиям Российской Федерации, а из-за внутренних распрей в Евросоюзе.

«Уже и Германия становится противником? Поляки в своём репертуаре, бьют руку дающего. Германия — главный спонсор ЕС, а Польша получает от ЕС субсидии уже 20 с лишним лет. Помощь ЕС в адрес Польши: с 2007 по 2013 — 67 млрд евро, с 2013 по 2020 — 86 млрд евро, что дает нам среднюю цифру в 11 млрд евро в год. Если перевести в доллары, то 12 млрд долларов. Каждому поляку в год достается примерно 300 долларов дотаций в виде инвестиций», — пишет пользователь amateur.

Некоторые пользователи предположили, что руководство Польши, по-сути, предприняло попытку обвинить в своих проблемах третью сторону. По их видению, Россия становится объектом пропаганды для жителей ЕС, а значит, на неё можно повестить все свои неудачи.

«Абсолютно бессмысленное и даже смешное заявление! Репутацию, простите, какую? Девы невинной? А еще, по их мнению, это делает Китай и Германия. Ах, как оригинально и неожиданно. Создание образа внешнего врага — это классический политический приём с тем, чтобы привлечь внимание к стране и найти виноватых в той внутренней нестабильности, которая наблюдается в государстве», — пишет Амина Б.

Отдельные комментаторы напомнили Польше те ужасные события XX века, в которых она принимала непосредственное участие. Если и говорить о репутации, то Польша её таки не восстановила, уверены они.

«Для начала пусть признают уничтожение пленных советских солдат в своих лагерях во время советско-польской войны, затем вспомнят всю свою историю… Про жертвы Красной Армии при освобождении Польши, затраты разрушенного СССР на восстановление Польши и много чего ещё я не буду перечислять. Коротко так, чтобы не вдаваться глубоко, всего 100 лет прошло», — написал Андрей К.

Напомним, 15 ноября пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил о том, что Россия якобы подрывает авторитет Польши.