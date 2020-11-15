Вашингтон, , 17:19 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джозеф Байден выиграл на выборах, потому что «они были сфальсифицированы». Об этом в своем Twitter заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

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«Он (Байден) выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы, — написал Трамп. — Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов не завершён до сих пор. Несмотря на это, кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.

Накануне, 14 ноября, в Вашингтоне состоялось масштабное шествие и митинги сторонников действующего президента Дональда Трампа. Сам президент также появился на одном из мероприятий в его поддержку.

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