Москва, , 17:03 — REGNUM Решение стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую не входит Россия, заключить соглашение о формировании крупнейшей в мире зоны свободной торговли вызвало множество комментариев в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Азия — разум созидания. Америка — разум разрушения. Россия — разум выживания. Европа — погрязла в толерантности. А природа ставит всех перед фактом», — написала Елена Т.

Многие комментаторы оказались возмущены тем, что Российская Федерация оказалась в стороне от данного соглашения, даже несмотря на то, что его подписание произошло только между странами Юго-Восточной Азии.

«А почему в договоре нет России? На Западе нам палки в колёса, а на востоке кто мешает? Где наш МИД?», — задаётся вопросом Дмитрий К.

Некоторые пользователи предположили, что Россия не вошла в список стран только по той причине, что в нашей стране «не налажена политическая система». Поэтому, думают они, страны Юго-Восточной Азии якобы попросту не могут довериться Российской Федерации.

«Россию не позвали… С нами не хотят иметь дело», — поделился мнением Алексей С.

Тем не менее, ряд пользователей высказали точку зрения, что России было бы крайне выгодно быть участником подобного соглашения. Многие уверены, что этим решением в Российской Федерации произошло бы «оздоровление экономики» за счёт появления конкуренции на мировом рынке.

«Если Россия туда вступит, это будет хорошо для нас как для простых людей, у которых появится много выбора товаров и отменятся пошлины. Но для нашего производства, это будут похороны…», — считает пользователь под псевдонимом «Не ваше дело».

Напомним, 15 ноября страны АСЕАН заключили соглашение о формировании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.