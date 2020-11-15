Москва, , 16:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 15 ноября сообщили в МИД РФ.

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Mid.ru

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Отмечается, что главы МИД двух государств рассмотрели ход выполнения соглашения о прекращении огня и всех военных действий в районе Нагорного Карабаха.

Кроме того, стороны уделили отдельное внимание координации практических шагов России и Азербайджана в контексте развёртывания миротворческого контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября власти России, Армении и Азербайджана заявили о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Для обеспечения мира в регион были направлены российские миротворцы.

Накануне, 14 ноября, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, отметили необходимость сохранения стабильности на линии соприкосновения.