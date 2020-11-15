Москва, , 16:24 — REGNUM Поздравление с победой от официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, которое он адресовал кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи поделились своими комментариями 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Китай официально поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах. Однако в весьма странной форме: в ответ на вопрос о том, какова позиция Китая на фоне многочисленных поздравлений Байдена со стороны мирового сообщества, представитель МИД Ван Вэньбин, заявил, что «мы выражаем поздравления в адрес Байдена и Харис, в то же время мы понимаем, что результаты выборов в США будут определены согласно американскому законодательству и процедурам». Лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор не направил официального поздравления кандидату Байдену», — отметил Влад З.

Многие комментаторы оказались не удивлены подобным решением Пекина. По их видению, Китай «точит зуб» на действующего президента США Дональда Трампа и поздравление с победой его конкурента на выборах является логичным действием со стороны КНР.

«Китай всегда был против Трампа, тот им попортил жизнь последние 4 года сильно. Китайцы рассчитывают что смогут легко переиграть Байдена, и опередить США по экономике», — пишет Сергей А.

Некоторые пользователи принялись шутить, что данное поздравление может стать поводом для обоснования вмешательства Китая в выборную систему США. Кроме того, пользователи оценили прошедшее голосование в США, как нечестное и призвали впредь не апеллировать к Вашингтону, как примеру «правильных демократических выборов».

»Китайцы спалились, теперь Трамп заявит, что они активно участвовали в голосовании за Байдена и фальсифицировали результаты выборов. А вообще смешно, весь мир хохочет над американцами и их президентами. Один другого краше и не поймешь кто кого надул с голосами избирателей. И эти люди пытаются нам что то рассказать о демократии и чистоте избирательной компании в отдельно взятой стране. Не приглашать и не пускать этих мошенников в качестве контролеров на чужих выборах, пусть сначала хотя бы до уровня Белоруссии подтянутся», — призывает Владимир.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что Китаю намного выгоднее представляется фигура Байдена, нежели действующий президент США. По их мнению, Байден является представителем финансовых элит США, которые, в свою очередь, крайне зависимы от Китая.

«Байден будет принимать любые решения, которые ему будут говорить денежные воротилы. У него нет стержня. Старикашка доживающий последние дни, а Трамп имеет своё мнение и план. Конечно, он не выгоден воротилам бизнеса, а Китай и есть воротила ещё тот», — написал пользователь Андрей.

Напомним, 13 ноября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь направил поздравление с победой кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену.