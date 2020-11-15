Баку, , 15:58 — REGNUM Баку на десять дней продлил время, отведенное Еревану для вывода населения из Кельбаджарского района, заявил 15 ноября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе брифинга, который транслировался по телевидению.

«В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района», — цитируют Гаджиева РИА Новости.

Помощник азербайджанского лидера также сообщил, что дата передачи Кельбаджарского района теперь не 15 ноября, как было установлено ранее, а 25 ноября. Он также добавил, что армянская сторона обратилась с просьбой о предоставлении дополнительного времени через Российскую Федерацию. А сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет единственная дорога с ограниченной пропускной способностью, а также — с осложнением погодных условий.

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Вместе с тем, Гаджиев добавил, что даты передачи Азербайджану Агдамского и Лачинского районов остались без изменений — 20 ноября и 1 декабря.

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