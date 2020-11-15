Кишинёв, , 15:56 — REGNUM В Молдавии по состоянию на 14:00 (за семь часов голосования) во втором туре президентских выборов явка составила 29,94%, общая явка с учетом избирательных участков за рубежом составила 32,91%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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За семь часов голосования на территории Молдавии проголосовали 847 285 избирателей, 53,26% из которых — женщины, 46,74% — мужчины.

Напомним, за первые три часа голосования явка избирателей на территории Молдавии составила менее 10%.

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