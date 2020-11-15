Кишинёв, , 15:07 — REGNUM В селе Варница 15 ноября комбатанты перекрыли дорогу, ведущую к участкам для голосования, открытым для жителей Приднестровской Молдавской Республики, сообщает NewsMaker.

Сотрудники полиции в бронежилетах и полной экипировке прибыли на место происшествия и оттеснили протестующих с дороги для того, чтоб разблокировать трассу.

В свою очередь лица, блокировавшие проезд, заявили, что следят за проезжающими машинами и некоторые по их словам проезжают по несколько раз. В адрес прибывших правоохранителей комбатанты стали выкрикивать обвинения в том, что сотрудники молдавской полиции защищают «сепаратистов», а один из протестующих заявил, что полицейский задел его электрошокером. Также протестующие выкрикивают полиции «Позор».

На данный момент ситуация в Варнице нормализовалась, сообщил депутат Партии социалистов Молдавии Гайк Вартанян на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, сегодня в Молдавии проходит второй тур голосования на выборах президента.

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