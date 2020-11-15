Минск, , 15:07 — REGNUM В Белоруссии в ходе очередной воскресной акции протеста, которая проходит сегодня, 15 ноября, задержали 118 человек. Соответствующие данные опубликовал правозащитный центр «Весна».

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Шесть человек задержали в городе Новогрудок, шесть человек — в Гродно, двоих — в Бобруйске, по одному человеку — в Гомеле, Могилеве, Витебске, Осиповичах, Светлогорске и Пинске. Остальные задержания произошли в Минске. Двоих из задержанных в столице Белоруссии отпустили, один из них — корреспондент ТАСС Юрий Шамшур, второй — журналист БелТА Андрей Покумейко.

Напомним, сегодня в полдень в городах Белоруссии началась очередная акция протеста, организованная белорусскими оппозиционерами, находящимися за границей.