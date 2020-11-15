Минск, , 14:40 — REGNUM В Минске в отношении протестующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, сообщает 15 ноября Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

ОМОН. Минск (с) ИА REGNUM

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По информации очевидцев в районе станции метро «Пушкинская» произошли массовые задержания сторонников оппозиции. К одной из групп собравшихся подъехали несколько автобусов с силовиками. Перед началом задержания протестующих, силовики распылили в сторону собравшихся слезоточивый газ из баллончиков.

По информации белорусского издания TUT. BY в районе метро «Пушкинская» очевидцы также слышали взрывы. На видеозаписи, которую опубликовали журналисты издания, видно, как после двух взрывов образовались два своеобразных облака густого белого дыма.

На текущий момент по данным правозащитного центра «Весна», в Белоруссии задержали 65 человек, подавляющее большинство были задержаны в Минске, двенадцать человек — в других городах. Двоих ранее задержанных в Минске отпустили.

Напомним, сегодня в полдень в Белоруссии началась очередная акция протеста оппозиционно настроенных по отношению к действующей власти граждан.