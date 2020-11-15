Сараево, , 13:25 — REGNUM В Боснии и Герцеговине сегодня, 15 ноября, проходят выборы в местные органы власти. Выборы проходят в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В стране в 7:00 по местному времени открылись 5759 избирательных участков. Работать избирательные участки будут до 19:00 по местному времени.

Правом голоса в Боснии и Герцеговине по данным местной центральной избирательной комиссии обладают 3 283 380 граждан.

Сегодня граждане Боснии и Герцеговины избирают 22 мэров, 120 начальников общин, а также многочисленные городские и общинные парламенты в Республике Сербской (РС), Федерации БиГ, округе Брчко.

Всего на выборах зарегистрированы 543 политических субъекта — 129 партий, 262 независимых кандидата, 72 коалиции, 9 списков независимых кандидатов, 71 кандидат от национальных меньшинств.

Примечательно, что проголосовать смогут даже те, кто сейчас болеет COVID-19. В места изоляции направлены специальные мобильные команды центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины.