Вашингтон, , 13:15 — REGNUM В Вашингтоне задержаны 20 человек после столкновений сторонников и противников президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 15 ноября, пишет газета The Washington Post.

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Напомним, что 14 ноября в Вашингтоне состоялся марш и митинги сторонников действующего президента США Дональда Трампа. При этом в городе также появились и представители движения «Антифа», которые выступают против Трампа. В некоторых местах произошли столкновения.

Известно, что ножевое ранение получил один человек, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также пострадали двое сотрудников полиции.

По последним данным, правоохранители задержали как минимум 20 человек.