Бишкек, , 12:30 — REGNUM Исполняющим обязанности премьер-министра Киргизии стал первый вице-премьер-министр республики Артем Новиков, сообщает 15 ноября пресс-служба правительства Киргизии.

Исполнение обязанностей главы правительства республики было возложено на Новикова в соответствии с 19 статьей закона республики «О Правительстве Кыргызской Республики», говоритс в заявлении.

Читайте также: Исполняющий обязанности президента Киргизии объявил о сложении полномочий

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 ноября, исполняющий обязанности президента и главы правительства Киргизии Садыр Жапаров заявил о сложении своих полномочий в связи с участием в выборах президента. Отметим, в ЦИК Киргизии сообщили, что документы для участия в выборах президента страны подали 63 кандидата.

Читайте также: В Киргизии 63 человека подали заявления на участие в президентских выборах